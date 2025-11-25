Ciné-débat avec le film “L’Attachement” Salle des Fêtes Parentis-en-Born

Ciné-débat avec le film “L’Attachement”

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Début : 2025-11-25

2025-11-25

Sorti en France en février 2025, le film raconte l’histoire de Sandra, une femme indépendante d’une cinquantaine d’années, qui voit sa vie bouleversée lorsqu’elle partage malgré elle le quotidien de son voisin et de ses enfants… jusqu’à s’y attacher profondément.

La projection sera suivie d’un débat animé par la psychologue Camille Paris, autour des thèmes du lien, de l’attachement et des relations humaines.

La soirée se clôturera par un apéritif partagé, dans une ambiance conviviale. .

