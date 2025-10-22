Ciné-Débat avec l’ordre des avocats de Valence 10e Chambre instants d’audience Lux Scène Nationale Valence
Ciné-Débat avec l’ordre des avocats de Valence 10e Chambre instants d’audience
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Début : 2025-10-22 19:15:00
fin : 2025-10-22 21:30:00
2025-10-22
Rencontre autour du film de Raymond Depardon.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
Meeting to discuss Raymond Depardon’s film.
German :
Treffen rund um den Film von Raymond Depardon.
Italiano :
Incontro per discutere del film di Raymond Depardon.
Espanol :
Reunión para hablar de la película de Raymond Depardon.
