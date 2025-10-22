Ciné-Débat avec l’ordre des avocats de Valence 10e Chambre instants d’audience Lux Scène Nationale Valence

Ciné-Débat avec l’ordre des avocats de Valence 10e Chambre instants d’audience

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Début : 2025-10-22 19:15:00

fin : 2025-10-22 21:30:00

2025-10-22

Rencontre autour du film de Raymond Depardon.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Meeting to discuss Raymond Depardon’s film.

German :

Treffen rund um den Film von Raymond Depardon.

Italiano :

Incontro per discutere del film di Raymond Depardon.

Espanol :

Reunión para hablar de la película de Raymond Depardon.

