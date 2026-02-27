Ciné débat avec PACCO Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 19:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

L’association PACCO vous propose la 3ème édition de sa soirée proection et débat avec le film d’animation : La plus précieuse des marchandises. Ramenez votre plaid et rejoignez-nous pour une soirée cocooning et de partage à La Générale.Gratuit et ouvert à tous·tes.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

07.49.89.54.65



