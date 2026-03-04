Ciné débat avec PACCO, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Ciné débat avec PACCO Mercredi 18 mars, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

L’association PACCO vous propose la 3ème édition de sa soirée proection et débat avec le film d’animation : La plus précieuse des marchandises. Ramenez votre plaid et rejoignez-nous pour une soirée cocooning et de partage à La Générale.

Gratuit et ouvert à tous·tes.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lagenerale.casernemellinet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.49.89.54.65 »}]

