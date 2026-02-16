Ciné-Débat avec Visible à l’Oreille & le Centre Ailhaud Castelet Studio 53 Boulazac Isle Manoire

Ciné-Débat avec Visible à l’Oreille & le Centre Ailhaud Castelet

Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Votre cinéma vous invite à découvrir le film Elle n’entend pas la moto , présenté en version sourds et malentendants (SME), spécialement adaptée pour garantir une expérience de cinéma inclusive.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec des professionnels et en présence d’une interprète en langue des signes française (LSF), afin de permettre à chacun·e de participer pleinement au débat, quel que soit son mode de communication.

Soirée organisée en partenariat avec l’association Visible à l’oreille et le Centre Ailhaud Castelet (SESSAD), engagés pour l’accessibilité et la visibilité des personnes sourdes et malentendantes.

Une séance ouverte à toutes et tous, pour un cinéma accessible, partagé et engagé. .

Studio 53 Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné-Débat avec Visible à l’Oreille & le Centre Ailhaud Castelet

