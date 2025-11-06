CINÉ-DÉBAT AVERROES ET ROSA PARKS Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT AVERROES ET ROSA PARKS

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat avec le documentaire Averroes et Rosa Parks, le deuxième volet de la trilogie de Nicolas Philibert sur la psychiatrie. Le débat sera animé par le Centre Hospitalier F. Tosquelles dans le cadre du Mois de la Santé mentale.

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat avec le documentaire Averroes et Rosa Parks, le deuxième volet de la trilogie de Nicolas Philibert sur la psychiatrie. Le débat sera animé par le Centre Hospitalier F. Tosquelles dans le cadre du Mois de la Santé mentale.

Averroès et Rosa Parks deux unités de l’hôpital Esquirol, qui relèvent comme l’Adamant du Pôle psychiatrique Paris-Centre. Des entretiens individuels aux réunions soignants-soignés , le cinéaste s’attache à montrer une certaine psychiatrie, qui s’efforce encore d’accueillir et de réhabiliter la parole des patients. Peu à peu, chacun d’eux entrouvre la porte de son univers.

Dans un système de santé de plus en plus exsangue, comment réinscrire des êtres esseulés dans un monde partagé ? .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The Ciné-Théâtre offers a film-debate with the documentary Averroes et Rosa Parks, the second part of Nicolas Philibert’s trilogy on psychiatry. The debate will be hosted by the Centre Hospitalier F. Tosquelles as part of Mental Health Month.

German :

Das Ciné-Théâtre bietet eine Filmdebatte mit dem Dokumentarfilm Averroes et Rosa Parks, dem zweiten Teil von Nicolas Philiberts Trilogie über die Psychiatrie, an. Die Debatte wird vom Centre Hospitalier F. Tosquelles im Rahmen des Monats der psychischen Gesundheit moderiert.

Italiano :

Il Ciné-Théâtre ospita un film-dibattito con il documentario Averroes et Rosa Parks, seconda parte della trilogia sulla psichiatria di Nicolas Philibert. Il dibattito sarà ospitato dal Centre Hospitalier F. Tosquelles nell’ambito del Mese della Salute Mentale.

Espanol :

El Ciné-Théâtre acoge un cine-debate con el documental Averroes et Rosa Parks, segunda parte de la trilogía de Nicolas Philibert sobre la psiquiatría. El debate será organizado por el Centro Hospitalario F. Tosquelles en el marco del Mes de la Salud Mental.

L’événement CINÉ-DÉBAT AVERROES ET ROSA PARKS Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-10-27 par Conseil Départemental