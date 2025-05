Ciné débat – Salle municipale Bas-en-Basset, 6 juin 2025 18:30, Bas-en-Basset.

Haute-Loire

Ciné débat Salle municipale Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Ciné débat « Être un aidant, c’est quoi ?

Quels impacts au quotidien ? » avec la projection du film documentaire Mon vieux de l’acteur humoriste Élie SEMOUN.

Ouvert à tous suivi d’un apéritif dinatoire

Salle municipale Boulevard de la Sablière

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 42

English :

Movie debate: « What does it mean to be a caregiver?

What impact does it have on everyday life? » with the screening of the documentary film Mon vieux by actor-comedian Élie SEMOUN.

Open to all, followed by an aperitif and dinner

German :

Kinodebatte: « Was bedeutet es, ein Helfer zu sein?

Welche Auswirkungen hat das auf den Alltag? » mit der Vorführung des Dokumentarfilms Mon vieux des Komikers Élie SEMOUN.

Offen für alle, gefolgt von einem Aperitif und einem Abendessen

Italiano :

Dibattito cinematografico: « Cosa significa essere un badante?

Che impatto ha sulla vita quotidiana? » con la proiezione del film documentario Mon vieux dell’attore-comico Élie SEMOUN.

Aperto a tutti, seguito da aperitivo e cena

Espanol :

Cine-debate: « ¿Qué significa ser cuidador?

¿Qué impacto tiene en la vida cotidiana? » con la proyección del documental Mon vieux del actor y cómico Élie SEMOUN.

Abierto a todos, seguido de aperitivo y cena

