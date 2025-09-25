Ciné-débat Brillantes Ciné M Mourenx

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout bascule pour Karine.

Film de Sylvie Gautier. .

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 69 89 grand.ecran@wanadoo.fr

