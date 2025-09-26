Ciné-débat Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies

Ciné-débat Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies vendredi 26 septembre 2025.

Ciné-débat

Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:15:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Dans le cadre du festival « Oh pétard! » le cinéma propose une soirée débat autour du film « Demain la vallée » qui traite des enjeux climatiques et de solutions locales face au changement climatique. Le débat sera animé par Pauline Boulet, journaliste.

.

Place du 19 mars 1962 Cinéma « le reg’Art » Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 22 72

English :

As part of the « Oh pétard! » festival, the cinema is hosting an evening debate on the film « Demain la vallée », which deals with climate issues and local solutions to climate change. The debate will be moderated by journalist Pauline Boulet.

German :

Im Rahmen des Festivals « Oh pétard! » veranstaltet das Kino einen Diskussionsabend zum Film « Demain la vallée », der sich mit den Herausforderungen des Klimas und lokalen Lösungen für den Klimawandel befasst. Die Debatte wird von der Journalistin Pauline Boulet moderiert.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Oh pétard! », il cinema ospita una serata di dibattito sul film « Demain la vallée », che analizza le questioni climatiche e le soluzioni locali al cambiamento climatico. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Pauline Boulet.

Espanol :

En el marco del festival « Oh pétard! », el cine organiza una velada de debate sobre la película « Demain la vallée », que aborda los problemas climáticos y las soluciones locales al cambio climático. El debate estará moderado por la periodista Pauline Boulet.

L’événement Ciné-débat Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale