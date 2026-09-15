Ciné débat rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Ciné débat

rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Avant-première du documentaire « Fini de rire ! L’humour politique au garde à vous ? » : En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. Projection suivie d’un échange avec Alain Goutal, dessinateur de presse et cofondateur de Splann, média d’enquêtes indépendant. .

rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 32 64

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English :

L’événement Ciné débat Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée