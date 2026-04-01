Ciné-débat castor, la force de la nature

3 rue des Martyrs Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 19:30:00

fin : 2026-04-14 22:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Tour à tour architecte, hydrologue et botaniste, le plus gros rongeur d’Europe possède un pouvoir unique, celui de revitaliser la nature.

Au cœur des Alpes, au fil de l’eau, une jeune femelle castor nous entraîne dans son sillage et nous fait découvrir le rôle crucial que joue son espèce à l’heure du dérèglement climatique. Et si ce mammifère aux facultés prodigieuses se révélait notre meilleur allié pour redonner une chance au vivant ?

En présence de Rémi Masson, coréalisateur et photographe subaquatique, et de l’Office français de la Biodiversité.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 14 avril 2026 de 19h30 à 22h. .

3 rue des Martyrs Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 38 88 maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By turns architect, hydrologist and botanist, Europe?s largest rodent possesses the unique power to revitalize nature.

L’événement Ciné-débat castor, la force de la nature Turquant a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME