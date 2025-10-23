Ciné-débat Ce qui se cache sous la surface Cohabiter avec le castor ARTOPIE Meisenthal

Dans le cadre du marché hebdomadaire d’ARToPie, Le Parc naturel régional des Vosges du Nord vous propose un ciné-débat autour de la présence du Castor dans les Vosges du Nord.

Après le visionnage du film Ce qui se cache sous la surface de Bertrand Lenclos et Rémi Masson, venez discuter de la place du Castor dans l’écosystème des Vosges du Nord et découvrir sa biologie si particulière.

Intervenant·e·s Bérénice BAUDRY, animatrice nature à la Maison de l’Eau et de la Rivière Baptiste PERREZ, chargé de mission rivières & observatoire des cours d’eau

Un repas à prix libre sera proposé à l’issue de la projection.Tout public

ARTOPIE 6 rue de la Poste Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59

English :

As part of ARToPie?s weekly market, the Vosges du Nord Regional Nature Park invites you to a film-debate on the presence of beavers in the Vosges du Nord.

After viewing the film Ce qui se cache sous la surface by Bertrand Lenclos and Rémi Masson, come and discuss the beaver?s place in the Vosges du Nord ecosystem and discover its unique biology.

Speakers Bérénice BAUDRY, nature coordinator at the Maison de l?Eau et de la Rivière Baptiste PERREZ, rivers & watercourses observatory officer

A free meal will be served after the screening.

German :

Im Rahmen des ARToPie-Wochenmarkts lädt Sie der regionale Naturpark Nordvogesen zu einer Filmdebatte über die Präsenz des Bibers in den Nordvogesen ein.

Nach der Vorführung des Films Ce qui se cache sous la surface von Bertrand Lenclos und Rémi Masson diskutieren Sie über den Platz des Bibers im Ökosystem der Nordvogesen und entdecken Sie seine ganz besondere Biologie.

Redner/innen: Bérénice BAUDRY, Naturvermittlerin im Maison de l’Eau et de la Rivière Baptiste PERREZ, Beauftragter für Flüsse und Flussbeobachtung

Im Anschluss an die Filmvorführung wird ein Essen zum freien Preis angeboten.

Italiano :

Nell’ambito del mercato settimanale di ARToPie, il Parco Naturale Regionale dei Vosgi del Nord ospita un dibattito cinematografico sulla presenza dei castori nei Vosgi del Nord.

Dopo la visione del film Ce qui se cache sous la surface di Bertrand Lenclos e Rémi Masson, si potrà discutere del ruolo del castoro nell’ecosistema dei Vosgi del Nord e scoprire di più sulla sua biologia unica.

Relatori: Bérénice BAUDRY, coordinatrice naturalistica della Maison de l’Eau et de la Rivière Baptiste PERREZ, responsabile dell’Osservatorio dei fiumi e dei corsi d’acqua

Dopo la proiezione sarà servito un pasto gratuito.

Espanol :

En el marco del mercado semanal ARToPie, el Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte organiza un cine-debate sobre la presencia del castor en los Vosgos del Norte.

Después de ver la película Ce qui se cache sous la surface de Bertrand Lenclos y Rémi Masson, venga a debatir sobre el papel del castor en el ecosistema de los Vosgos del Norte y a conocer mejor su singular biología.

Ponentes: Bérénice BAUDRY, coordinadora de naturaleza en la Maison de l’Eau et de la Rivière Baptiste PERREZ, responsable del observatorio de ríos y cursos de agua

Tras la proyección se servirá una comida gratuita.

