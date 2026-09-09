Ciné-Débat, Centre socioculturel de la fave, Provenchères-et-Colroy

Informations pratiques

Ciné-Débat Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Centre socioculturel de la fave Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Projection d’un film réalisé par Denis Gros tourné dans les années 80.

Le réalisateur prendra plaisir à partager avec vous un de ses premiers films. De la forêt au parquet, Tous les matins de leur vie est un documentaire contemplatif sur le thème du travail du bois en scierie à l’ancienne.

Nous prendrons le temps d’un échange/débat avec vous à la fin du visionnage.

Centre socioculturel de la fave 5 place des tissages 88490 Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy 88490 Provenchères-sur-Fave Vosges Grand Est

Projection d’un film réalisé par Denis Gros tourné dans les années 80.

©denis gros / centre socioculturel de la Fave