Ciné Débat Champions Place Frédéric Bastiat Mugron

JEUDI 22 JANVIER à 14h30
La comédie inclusive Champions de Javier Fesser sera diffusée lors de notre prochain ciné débat…
Séance organisée par les BTS SAPAT du lycée agricole de Mugron et suivi d’un échange avec le Service Sports Intégration et Développement des Landes. .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com
