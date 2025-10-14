Ciné-Débat « Champs de lutte, semeur d’utopie » Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges

Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-14 20:30:00

2025-10-14

Un ciné-débat consacré à la vie paysane.

Venez découvrir le documentaire « Champs de lutte, semeur d’utopie », film documentaire réalisé par Mathilde Syre.

La projection sera suivie de témoignages de 4 paysans des Mauges, issus de 4 générations différentes, et d’un débat animé par l’AMAP Coup d’Pousse.

Dans le cadre des semaines de l’alimentation

Tout public sans inscription .

Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 52 29 52 70

English :

A film-debate on rural life.

German :

Eine Filmdebatte, die dem Leben auf dem Land gewidmet ist.

Italiano :

Un film-dibattito sulla vita di un contadino.

Espanol :

Un cine-debate dedicado a la vida en el campo.

