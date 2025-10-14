Ciné-Débat « Champs de lutte, semeur d’utopie » Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges
Ciné-Débat « Champs de lutte, semeur d’utopie »
Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-10-14 20:30:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Un ciné-débat consacré à la vie paysane.
Venez découvrir le documentaire « Champs de lutte, semeur d’utopie », film documentaire réalisé par Mathilde Syre.
La projection sera suivie de témoignages de 4 paysans des Mauges, issus de 4 générations différentes, et d’un débat animé par l’AMAP Coup d’Pousse.
Dans le cadre des semaines de l’alimentation
Tout public sans inscription .
Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 52 29 52 70
English :
A film-debate on rural life.
German :
Eine Filmdebatte, die dem Leben auf dem Land gewidmet ist.
Italiano :
Un film-dibattito sulla vita di un contadino.
Espanol :
Un cine-debate dedicado a la vida en el campo.
