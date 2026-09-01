Ciné-débat – Chasseurs, proies, lynx Salle des Fêtes Phalsbourg

Informations pratiques

Phalsbourg

Ciné-débat – Chasseurs, proies, lynx

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 22:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Un documentaire qui donne la parole aux acteurs du massif jurassien et vulgarise les connaissances sur le lynx et ses proies. Une démonstration de la possible coexistence du lynx et des activités humaines.

Débat animé par Jean-Baptiste FANJUL, chargé d’étude Chasse Ongulés Lynx à la Fédération de chasse du Jura, Sandrine FARNY, chargée de mission au PNR des Vosges du Nord et un représentant de la Fédération de chasse locale.Tout public

4.5 .

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59

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English :

A documentary that gives a voice to stakeholders in the Jura Mountains and makes knowledge about the lynx and its prey accessible to the general public. A demonstration of the potential coexistence of the lynx and human activities.

A discussion moderated by Jean-Baptiste FANJUL, research officer for ungulate and lynx hunting at the Jura Hunting Federation, Sandrine FARNY, project manager at the Northern Vosges Regional Nature Park, and a representative from the local hunting federation.

L’événement Ciné-débat – Chasseurs, proies, lynx Phalsbourg a été mis à jour le 2026-09-07 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG