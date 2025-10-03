CINE DEBAT Comme une louve Vibraye
Inspiré d’une histoire vraie
Lili 26 ans, précaire, élève seule ses trois enfants. Les services sociaux les lui arrachent car elle est accusée, à tort, de mauvais traitements. Lili s’effondre mais, entourée de femmes solides et d’un amour naissant, elle se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille.
Le débat se fera en présence de la réalisatrice Caroline Glorion, d’une vice présidente chargée des fonctions de juge des enfants et d’une psychologue de l’Aide sociale à l’Enfance.
En France, heureusement, on protège les enfants de parents abusifs ou violents, mais les deux tiers des enfants sont placés pour des motifs de carences éducatives . Celles-ci englobent des situations bien différentes, mais se résument le plus souvent à la pauvreté des familles, à des logements insalubres, à des conditions de vie dont les conséquences pour les enfants sont néfastes. Le placement est il la solution ? Comment rompre la transmission de la pauvreté ? .
English :
Inspired by a true story
German :
Inspiriert von einer wahren Geschichte
Italiano :
Ispirato a una storia vera
Espanol :
Inspirado en una historia real
