Ciné-débat Cronaca di un Amore Villefranche-de-Rouergue

Ciné-débat Cronaca di un Amore

16 bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Cronaca di un Amore est sorti en 1950, et il marque (pour certains) la rupture avec le neorealismo , la conception du scénario comme un film noir américain (de l’époque) a suscité de nombreuses critiques à sa sortie.

Un crime (réel ou supposé) est en filigrane de cette histoire d’amour tourmenté, qui se déroule entre Milan et Ferrare (par ailleurs ville natale d’Antonioni), et dont les protagonistes sont prisonniers de leur passé…

Antonioni est également l’auteur du sujet et coscénariste, et le film fut très mal accueilli par le public à sa sortie; curieusement, il fut proposé d’abord en France, avant l’exploitation dans les salles italiennes (fin 1950).

Lucia Bosé (Miss Italie en 1947) et Massimo Girotti (acteur très en vue à l’époque) jouent les deux rôles protagonistes de l’histoire.

Je vous invite à le (re)découvrir cette œuvre le Jeudi 12 Février, à 20h30, au cinéma VOX de Villefranche, dans sa version originale sous-titrée.

La séance sera précédée d’une très courte présentation, et suivie d’un débat pour les intéressés. .

16 bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English:

Cronaca di un Amore was released in 1950, and marks (for some) the break with neorealismo ; the script’s conception as an American film noir (of the time) provoked much criticism on its release.

