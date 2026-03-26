CINÉ DÉBAT CULTIVER LA PLUIE Lunas
CINÉ DÉBAT CULTIVER LA PLUIE Lunas vendredi 24 avril 2026.
CINÉ DÉBAT CULTIVER LA PLUIE
Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Ciné-débat Cultiver la pluie en présence de ses scénaristes. Un film de Marc Khanne.
RDV à la salle des Fêtes de Lunas-les-châteaux. Entrée libre.
Association René Baldy 06 82 40 20 95 ou r.baldy@orange.fr
Ciné-débat Cultiver la pluie en présence de ses scénaristes. Un film de Marc Khanne.
RDV à la salle des Fêtes de Lunas-les-châteaux. Entrée libre.
Association René Baldy 06 82 40 20 95 ou r.baldy@orange.fr .
Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 82 40 20 95 r.baldy@orange.fr
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English : CINÉ DÉBAT CULTIVER LA PLUIE
Film-debate Cultiver la pluie in the presence of its scriptwriters. A film by Marc Khanne.
Meet at the Salle des Fêtes in Lunas-les-Châteaux. Free admission.
Association René Baldy 06 82 40 20 95 or r.baldy@orange.fr
L’événement CINÉ DÉBAT CULTIVER LA PLUIE Lunas a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB