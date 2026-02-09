Ciné-débat Cultiver ta pluie La Chapelle-Baloue

Ciné-débat Cultiver ta pluie

Salle des fêtes La Chapelle-Baloue Creuse

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Ciné-débat sur le thème de l’eau le samedi 28 février 2026 à 17 h suivi d’un apéro à la salle des fêtes de la Chapelle-Baloue. En présence de Sabine Becker et François Rouillay qui ont co-écrit le film avec Marc Khanne le réalisateur du documentaire Cultiver la pluie ! !

Le lendemain, le dimanche 1er mars, il y aura un atelier coopératif Comment construire ensemble malgré les divergences de 10h à midi animé par ces deux formidables personnes qui ont créé l’université francophone de l’autonomie alimentaire !

Habitants, élus, agriculteurs, membres d’association, etc, soyez les bienvenus et échangeons ! Tout est à prix libre !

Rens 06 15 90 10 43 .

Salle des fêtes La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 90 10 43

