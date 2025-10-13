Ciné-débat dans la cour Cinéma Maule-Baitha Mauléon-Licharre

Ciné-débat dans la cour Cinéma Maule-Baitha Mauléon-Licharre lundi 13 octobre 2025.

Ciné-débat dans la cour

Cinéma Maule-Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Vous êtes invités au complexe Maule-Baïtha, à Mauléon.

Le film de Pierre Salvadori donne vie à deux solitudes qui se croisent, s’observent, s’apprivoisent. Le film aborde la santé mentale en dehors du prisme médical, à travers des regards tendres et des situations ordinaires. Il nous rappelle subtilement qu’il ne faut pas de grands gestes pour sauver une vie juste un peu d’attention, une main tendue, un moment sincère. Dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale (SISM) 2025 sur le thème du lien social et de la Semaine bleue sur le thème vieillir, une force à partager , la projection sera suivie d’un moment d’échanges, animé par Léonie Etchetto, responsable du Réseau de Prévention du Risque Suicidaire des Pyrénées-Atlantiques à l’Association Rénovation, et Émilie Récalt, psychologue à l’EHPAD de Tardets et membre du Groupe Santé Soule. .

Cinéma Maule-Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Ciné-débat dans la cour

German : Ciné-débat dans la cour

Italiano :

Espanol : Ciné-débat dans la cour

L’événement Ciné-débat dans la cour Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque