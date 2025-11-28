CINÉ-DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALIMENTERRE Montady

CINÉ-DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALIMENTERRE

Pour la 2ème année consécutive, La Domitienne propose dans le cadre de son PAT (projet alimentaire territorial) une soirée autour de l’alimentation.

A travers le film On mange quoi, des idées pour mieux se nourrir demain , les réalisateurs, Bertrand Delapierre et Sophie Rolland, partent à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, simples ou extraordinaires, en France, pour continuer à nous nourrir, tout en réduisant notre impact sur la Terre.

La projection sera suivi d’un débat avec divers intervenants (Elus, agriculteurs, scientifiques…) afin de partager avec le public des initiatives locales. .

For the 2nd year running, La Domitienne has organized a food evening as part of its PAT (projet alimentaire territorial) program.

Im zweiten Jahr in Folge bietet La Domitienne im Rahmen seines PAT (projet alimentaire territorial) einen Abend rund um die Ernährung an.

Per il secondo anno consecutivo, La Domitienne organizza una serata gastronomica nell’ambito del PAT (progetto alimentare territoriale).

Por segundo año consecutivo, La Domitienne organiza una velada gastronómica en el marco de su PAT (proyecto alimentario territorial).

