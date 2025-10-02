Ciné-débat « Danse Demain » Maison de la Conversation Paris

Ciné-débat « Danse Demain » Maison de la Conversation Paris jeudi 2 octobre 2025.

Danse Demain – Projection & Débat

La Maison de la Conversation – 2 octobre à 19h

Venez découvrir Danse Demain, un essai documentaire qui explore la puissance de la danse et du mouvement comme leviers de transformation individuelle et collective. La projection sera suivie d’un échange autour des thèmes de la santé, de l’éducation et de la société de demain.

Projection-débat Danse Demain : explorez la danse comme moteur de transformation individuelle et collective.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cine-debat-danse-demain-tickets-1714069711649?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org