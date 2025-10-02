Ciné-débat « Danse Demain » Maison de la Conversation Paris
Ciné-débat « Danse Demain » Maison de la Conversation Paris jeudi 2 octobre 2025.
Danse Demain – Projection & Débat
La Maison de la Conversation – 2 octobre à 19h
Venez découvrir Danse Demain, un essai documentaire qui explore la puissance de la danse et du mouvement comme leviers de transformation individuelle et collective. La projection sera suivie d’un échange autour des thèmes de la santé, de l’éducation et de la société de demain.
Le jeudi 02 octobre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/cine-debat-danse-demain-tickets-1714069711649?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org