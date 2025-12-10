Ciné-Débat Dastum, la maison des sources [Festival Taol Kurun] Cinéma La Bobine Quimperlé

Ciné-Débat Dastum, la maison des sources [Festival Taol Kurun]

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 15:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Documentaire, 52 min.

Production Sombrero & Co France Télévisions France 3 Bretagne TVR Tébéo Tébésud.

La vitalité de la culture traditionnelle bretonne doit beaucoup à l’invention du magnétophone qui a permis de recueillir les paroles, les musiques et les chants d’un monde qui allait disparaître.

Aujourd’hui, des dizaines de milliers d’enregistrements sont accessibles en ligne, gratuitement. Interrogeant le sens d’un tel héritage, le film raconte la création, en 1972, de Dastum, gardien des archives sonores et l’extraordinaire aventure collective menée autour de leur transmission et diffusion.

Bien loin des clichés nostalgiques, une nouvelle génération se passionne aujourd’hui par l’écoute de ces sons et de ces voix, s’en imprègne, pour continuer à faire vivre ce patrimoine à son tour. Elle invite à considérer l’immense répertoire des musiques trad’ comme un trésor à l’avenir très prometteur. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

English :

L’événement Ciné-Débat Dastum, la maison des sources [Festival Taol Kurun] Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS