Ciné-débat de la guerre froide à la guerre verte Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat de la guerre froide à la guerre verte

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 23:00:00

Date(s) :

2025-12-11

La frontière entre le Paraguay et le Brésil est devenue un désert vert. C’est le lieu d’origine de la république du soja, le berceau de l’agro-industrie mondiale. L’horizon est une ligne sans fin qui unit le passé et le présent. Un passé dicté par la violence politique de l’opération Condor et un présent marqué par les assassinats des défenseurs de la terre.

En partenariat avec l’ACAT du Pays Granvillais, la Ligue des Droits de l’homme, Amnesty international et les Amis de la Confédération Paysanne .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

