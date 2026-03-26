Ciné-débat De la résistance à la résilience de Marie-Monique Robin impasse du cinéma Sabres

Ciné-débat De la résistance à la résilience de Marie-Monique Robin

impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

L’Association Culture et Loisirs de Sabres et l’association Bâthestia de Moustey vous proposent la projection du film De la résistance à la résilience mardi 14 avril à 20h30 au cinéma l’Estrade de Sabres. Le film sera suivi d’un temps d’échange autour du futur de nos villages.

L’Association Culture et Loisirs de Sabres et l’association Bâthestia de Moustey vous proposent la projection du film De la résistance à la résilience mardi 14 avril à 20h30 au cinéma l’Estrade de Sabres. Le film sera suivi d’un temps d’échange autour du futur de nos villages.

Dix ans après le tournage de Qu’est-ce qu’on attend ? , qui a été projeté à Moustey en 2018, la réalisatrice Marie-Monique Robin est retournée à Ungersheim, championne internationale des villes en transition. Une vraie bouffée d’oxygène à consommer sans modération dans toutes les communes de France, au lendemain des élections municipales ! .

impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English : Ciné-débat De la résistance à la résilience de Marie-Monique Robin

The Association Culture et Loisirs de Sabres and the association Bâthestia de Moustey invite you to the screening of the film De la résistance à la résilience (From resistance to resilience) on Tuesday April 14 at 8:30pm at the Estrade cinema in Sabres. The film will be followed by a discussion on the future of our villages.

L’événement Ciné-débat De la résistance à la résilience de Marie-Monique Robin Sabres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande