CINÉ-DÉBAT de l’assiette à l’Océan Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

Participez à ce ciné-débat au cinéma le Palace à Château-Gontier sur Mayenne, à 20h15.

Et si notre alimentation pouvait sauver l’océan ? Il est à l’origine de la vie et du stock d’oxygène qui nous permet de respirer. Il régule le climat. Il couvre 70% de la surface de la planète. L’océan est vital, mais il est menacé. Malaury MORIN, une jeune défenseuse de l’océan, part sillonner les routes de France en stop pour comprendre l’impact de la pêche, de l’élevage industriel, de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques et du transport de marchandises sur l’océan. Vous découvrirez également des solutions concrètes pour bien manger tout en préservant l’océan.

6€ par adulte / tarif réduits habituels maintenus

Proposé par le Gal sud Mayenne, le Cinéma le Palace et Blutopia.

Dans le cadre du Mois du Climat en Mayenne

Informations 02 43 09 55 55 chateau-gontier@chateaugontier.fr .

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55 chateau-gontier@chateaugontier.fr

English :

Join us for this film-debate at the Palace cinema in Château-Gontier sur Mayenne, at 8:15pm.

German :

Nehmen Sie an dieser Filmdebatte im Kino le Palace in Château-Gontier sur Mayenne um 20.15 Uhr teil.

Italiano :

Unitevi a noi per questo film-dibattito al cinema Palace di Château-Gontier sur Mayenne, alle 20.15.

Espanol :

Participe en este cine-debate en el cine Palace de Château-Gontier sur Mayenne, a las 20.15 horas.

