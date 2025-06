Cine-Débat » Dégel du pergélisol Une bombe à retardement » COULEURS PARASOL Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 9 juillet 2025 18:00

Cine-Débat » Dégel du pergélisol Une bombe à retardement »

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09 20:00:00

2025-07-09

Un ciné-débat sur le dérèglement climatique

Le pergélisol est une couche de terre gelée qui compose 25 % des terres émergées de l’hémisphère nord. Depuis ces 30 dernières années, le changement climatique a multiplié par 7 son taux de décongélation. Il s’éveille et libère des gaz à effet de serre, des bactéries et des virus. Un chercheur de l’INSERM et le

réalisateur du film-documentaire Rémi Forte animeront le débat à l’issue de la projection.

Tout public à partir de 15 ans, Gratuit

Sur réservation au 02 40 83 22 30 .

Place de la République Médiathèque la Pléiade

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

A film-debate on climate change

Eine Filmdebatte über den Klimawandel

Un film-dibattito sul cambiamento climatico

Cine-debate sobre el cambio climático

