Ciné-débat Demain 16B Quai Amiral Hamelin Caen

Ciné-débat Demain

16B Quai Amiral Hamelin 16 bis quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 19:45:00

fin : 2025-12-08 23:59:00

Date(s) :

2025-12-08

A l’occasion de la journée mondiale du climat, ainsi que des 10 ans du film documentaire Demain réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, venez participer à une diffusion anniversaire évènement !

A l’occasion de la journée mondiale du climat, ainsi que des 10 ans du film documentaire Demain réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, venez participer à une diffusion anniversaire évènement !!

Une soirée inspirante autour d’un film qui explore les solutions concrètes aux défis que doit affronter notre monde

La projection simultanée du documentaire partout en France, sera suivie d’un live avec Cyril Dion et Mélanie Laurent, animé par l’incroyable Swann Périssé ! Une chance exceptionnelle de venir poser vos questions et de débattre ensemble de ces sujets essentiels.

On vous attend nombreux !

Réservation obligatoire à caencaen@oxfamfrance.org. .

16B Quai Amiral Hamelin 16 bis quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie

English : Ciné-débat Demain

To mark World Climate Day and the 10th anniversary of the documentary film Demain by Cyril Dion and Mélanie Laurent, come and take part in an anniversary broadcast!

L’événement Ciné-débat Demain Caen a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Caen la Mer