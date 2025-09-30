Ciné-débat « Déplacer les Montagnes » Vitré
Ciné-débat « Déplacer les Montagnes »
199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine
Soirée ciné-débat à partir du film documentaire « Déplacer les Montagnes » au Cinéma Aurore de Vitré.
Mardi 30 septembre 2025 à 20h30 (Tarif entrée cinéma)
Ciné-débat organisé à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec la Diaconie Paroissiale Vitréenne. .
