Le 22 mai prochain le Cinéma Vox de Montignac reçoit Elsa Bennett, réalisatrice du film « Des jours meilleurs » autour d’un ciné débat, à 20h30.

Le Cinéma Vox de Montignac reçoit Elsa Bennett, réalisatrice du film « Des jours meilleurs » autour d’un ciné débat, à 20h30. Vous pourrez RENCONTRER la réalisatrice du film « DES JOURS MEILLEURS » , Elsa Bennett, et échanger

Une comédie douce amère qui traite avec humour de l’alcoolisme chez les femmes, et notamment chez les mères de famille. Une belle surprise cinématographique !

« DES JOURS MEILLEURS », 2025, réalisé par Elsa BENNETT et Hippolyte DARD, avec Clovis CORNILLAC, Valérie BONNETON, Michèle LAROQUE, Sabrina OUAZANI.

ELSA BENNETT est réalisatrice de nombreuses fictions et épisodes de séries comme L’Art du crime, L’Ecole de la vie ou Astrid et Raphaëlle… Passionnée, elle a toujours été fascinée par le pouvoir narratif des images et des histoires visuelles et s’engage à raconter des histoires qui reflètent la richesse et la complexité de l’expérience humaine. .

English : Ciné débat « Des Jours Meilleurs »

On May 22, the Cinéma Vox in Montignac welcomes Elsa Bennett, director of the film « Des jours meilleurs », for a ciné debate at 8:30pm.

German :

Am 22. Mai empfängt das Cinema Vox in Montignac Elsa Bennett, die Regisseurin des Films « Des jours meilleurs », zu einer Filmdebatte um 20.30 Uhr.

Italiano :

Il 22 maggio, il Cinéma Vox di Montignac ospiterà Elsa Bennett, regista del film « Des jours meilleurs », per un dibattito cinematografico alle 20.30.

Espanol : Ciné débat « Des Jours Meilleurs »

El 22 de mayo, el Cinéma Vox de Montignac acogerá a Elsa Bennett, directora de la película « Des jours meilleurs », para un cine-debate a las 20.30 horas.

