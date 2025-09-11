Ciné-débat « Différente » La Ferté Macé

2025-09-11 20:30:00

Ciné débat sur le trouble du spectre autistique et diagnostic tardif en partenariat avec le GEM TSA de partage 61 et autisme antenne Basse-Normandie .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

