Ciné-débat Différente Villefranche-de-Rouergue vendredi 19 septembre 2025.

16 bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2025-09-19

2025-09-19

Le Groupe d’Entraide Mutuelle TSA et votre cinéma vous proposent un Ciné-Débat autour du film Différente. Séance adaptée, sons et lumières réduits + sous-titrage VF pour sourds et malentendants.

Synopsis

Katia est une brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques. Sa participation à un nouveau reportage l’amène enfin à mettre un mot sur sa différence. Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée. 5 .

English :

The Groupe d’Entraide Mutuelle TSA and your cinema invite you to a Ciné-Débat around the film Différente. Adapted screening, reduced sound and lighting + VF subtitles for the deaf and hearing-impaired.

German :

Die Groupe d’Entraide Mutuelle TSA und Ihr Kino laden Sie zu einer Filmdebatte über den Film Différente ein. Angepasste Vorführung, reduzierte Ton- und Lichtverhältnisse + VF-Untertitel für Gehörlose und Hörgeschädigte.

Italiano :

Il Groupe d’Entraide Mutuelle TSA e il vostro cinema organizzano un dibattito sul film Différente. Proiezione adattata, audio e luci ridotte + sottotitoli in francese per non udenti e ipoudenti.

Espanol :

El Groupe d’Entraide Mutuelle TSA y su cine organizan un Cine-Debate en torno a la película Différente. Proyección adaptada, sonido e iluminación reducidos + subtítulos en francés para sordos.

