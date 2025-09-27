Ciné débat Documentaire Promesse Cinéma St Joseph Pornic

Vivre, aimer, partir… mais jamais oublier. Découvrez « Promesse »: le documentaire de Thomas Hug de Larauze, présent lors de la projection au cinéma Saint Joseph. Dans le cadre de l’événement à Pornic Ensemble dépassons le handicap.



Une ode à la vie, une histoire de promesse tenue

Résumé du film

Promesse est un documentaire poignant réalisé par Thomas Hug de Larauze, en hommage vibrant à sa sœur jumelle, Laurène. Atteinte d’une leucémie, Laurène a consigné les dernières années de sa vie à travers des dizaines d’heures de vidéos personnelles. Avant de s’éteindre à 22 ans, elle avait formulé une promesse que son histoire soit portée à l’écran. C’est cette promesse que Thomas tient aujourd’hui.

À partir de ce journal intime filmé, ce documentaire d’1h31 explore la force des liens familiaux, la vie malgré la maladie et le pouvoir de la parole. Il incarne une véritable ode à la vie, dans laquelle tristesse et espoir se mêlent avec pudeur.

Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 11 34 com@cinestjoseph44.fr

English :

Living, loving, leaving… but never forgetting. Discover « Promesse »: the documentary by Thomas Hug de Larauze, present at the Saint Joseph cinema screening. As part of the Pornic event: Ensemble dépassons le handicap.

German :

Leben, lieben, gehen… aber nie vergessen. Entdecken Sie « Promesse »: den Dokumentarfilm von Thomas Hug de Larauze, der bei der Vorführung im Kino Saint Joseph anwesend war. Im Rahmen der Veranstaltung in Pornic: Gemeinsam die Behinderung überwinden.

Italiano :

Vivere, amare, partire… ma senza mai dimenticare. Scoprite « Promesse »: il documentario di Thomas Hug de Larauze, presente alla proiezione al cinema Saint Joseph. Nell’ambito dell’evento Pornic: Insieme superiamo la disabilità.

Espanol :

Vivir, amar, partir… pero nunca olvidar. Descubra « Promesse »: el documental de Thomas Hug de Larauze, presente en la proyección del cine Saint Joseph. En el marco del evento Pornic: Juntos superemos la discapacidad.

