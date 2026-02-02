CINÉ-DÉBAT DROITS DANS LEURS BOTTES Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT DROITS DANS LEURS BOTTES

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Demi-journée

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat autour du film Droits dans leurs bottes, un documentaire qui croise les portraits de jeunes paysan·nes engagés dans des modèles agricoles alternatifs aux systèmes intensifs.

Ces éleveurs et éleveuses (vaches, moutons, chèvres, poules, cochons) pratiquent l’élevage en plein air et défendent une agriculture respectueuse des animaux, de l’environnement et des consommateurs.

La projection sera suivie d’un débat animé par Jean-Pierre Chassang, éleveur de bovins. Les problématiques liées à la DNC et au MERCOSUR seront notamment abordées.

Informations pratiques

Date Jeudi 12 février

Horaire 20h30

Lieu Ciné-Théâtre

Durée 1h25

Public Tout public

Sans réservation .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The Ciné-Théâtre is hosting a film-debate on Droits dans leurs bottes, a documentary featuring portraits of young farmers committed to alternative agricultural models to intensive systems.

