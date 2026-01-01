Ciné-débat Dry January Cinéma Le Galaxy Landerneau

Ciné-débat Dry January

Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 20:30:00

fin : 2026-01-26 23:00:00

Date(s) :

2026-01-26

Dans le cadre du Dry January, le Ciné Galaxy, en partenariat avec l’association Alcool Accompagnement Prévention, vous propose une soirée ciné-débat autour du film Des Jours Meilleurs .

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec l’association, puis d’une collation conviviale pour prolonger les discussions.

Tout au long de la journée, un stand de prévention sera également présent dans le hall du cinéma un espace ouvert à toutes et tous pour échanger, s’informer et poser ses questions autour de la consommation d’alcool.

– Dans la limite des places disponibles. .

Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-débat Dry January Landerneau a été mis à jour le 2026-01-20 par OT LANDERNEAU DAOULAS