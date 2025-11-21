Ciné-débat du Festival Alimenterre Ouzouer-sur-Trézée
Ciné-débat du Festival Alimenterre
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 20:00:00
Participez au ciné-débat du Festival Alimenterre !
Projection et débat sur le film « On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain » avec l’animatrice du Projet Alimentaire Territorial. .
2 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr
English :
Take part in the Alimenterre Festival film-debate!
German :
Nehmen Sie an der Filmdebatte des Alimenterre-Festivals teil!
Italiano :
Partecipate al dibattito sul cinema al Festival Alimenterre!
Espanol :
¡Participe en el cine-debate del Festival Alimenterre!
