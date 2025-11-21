Ciné-débat du Festival Alimenterre Ouzouer-sur-Trézée

Ciné-débat du Festival Alimenterre Ouzouer-sur-Trézée vendredi 21 novembre 2025.

Ciné-débat du Festival Alimenterre

2 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Participez au ciné-débat du Festival Alimenterre !

Projection et débat sur le film « On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain » avec l’animatrice du Projet Alimentaire Territorial. .

2 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr

English :

Take part in the Alimenterre Festival film-debate!

German :

Nehmen Sie an der Filmdebatte des Alimenterre-Festivals teil!

Italiano :

Partecipate al dibattito sul cinema al Festival Alimenterre!

Espanol :

¡Participe en el cine-debate del Festival Alimenterre!

L’événement Ciné-débat du Festival Alimenterre Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2025-09-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX