Ciné-débat Église-Neuve-d’Issac

Église-Neuve-d’Issac Dordogne
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Ciné-débat Spartacus et Cassandra à 18h, bourg.
Pizzas et buvette sur place. Tél: 06 87 07 56 31. Champ libre .
Église-Neuve-d’Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 58 81 51 ternaire.asso@gmail.com
