Ciné débat Elise sous emprise Pl. de la Libération La Réole

Ciné débat Elise sous emprise

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Rien ne va plus dans la vie d’Élise engluée dans une relation amoureuse toxique, elle se retrouve propulsée metteuse en scène suite à la mort soudaine du célèbre Groutchov dont elle était l’assistante. Un étrange symptôme, le trouble panique, la submerge. Élise tente de faire bonne figure mais son rapport au monde s’en trouve totalement modifié. Ne serait-ce pas l’occasion pour elle de regarder la vie

différemment ?

Débat à l’issue de la projection en direct de St Jean de Luz, en présence de la réalisatrice et du comédien José Garcia. Vous pourrez poser vos questions via un « chat » en direct. Dans le cadre du Festival International du Film de St Jean de Luz. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

