Ciné-débat En Tongs au pied de l’Himalaya Sarrebourg

Ciné-débat animé par l’association Typik’Atypik 57 et l’Espace famille du Centre socioculturel. Comédie de John Wax avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes. Nouvel évènement destiné à toutes les familles famille typique ou neuro-atypique, enfant à besoin spécifique, personne ressource, pair aidant, pro, bref, un moment de partage et d’échange autour du handicap, visible, ou non.Tout public

Cinéma CinéSar Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 7 80 00 37 78

Film-debate organized by the Typik’Atypik 57 association and the Centre Socioculturel’s Espace Famille. Comedy by John Wax with Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes. A new event aimed at all families: typical or neuro-atypical families, children with special needs, resource persons, peer helpers, professionals, in short, a moment of sharing and exchange around disability, whether visible or not.

