Ciné-débat Ensemble Halles de Gaztelu Hendaye
Ciné-débat Ensemble Halles de Gaztelu Hendaye mardi 21 juillet 2026.
Hendaye
Ciné-débat Ensemble
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Ciné-débat autour du film Ensemble , le plus grand relais vélo du monde pour le climat.
Le COP bike ride est une initiative citoyenne globale, menée par une
association française, consistant à aller à vélo de COP en COP pour
promouvoir le vélo et aider ainsi à la réduction de nos émissions.
Le COP31 Bike Ride
• Départ en avril 2026 depuis Belém (Brésil)
• Arrivée en novembre 2026 à Antalya (Turquie)
• Plus de 10 000 cyclistes qui vont se relayer sur 23 000 km et 3 continents ! .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr
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English : Ciné-débat Ensemble
L’événement Ciné-débat Ensemble Hendaye a été mis à jour le 2026-06-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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