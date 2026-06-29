Ciné-débat Ensemble Halles de Gaztelu Hendaye

Hendaye

Ciné-débat Ensemble

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Ciné-débat autour du film Ensemble , le plus grand relais vélo du monde pour le climat.

Le COP bike ride est une initiative citoyenne globale, menée par une

association française, consistant à aller à vélo de COP en COP pour

promouvoir le vélo et aider ainsi à la réduction de nos émissions.

Le COP31 Bike Ride

• Départ en avril 2026 depuis Belém (Brésil)

• Arrivée en novembre 2026 à Antalya (Turquie)

• Plus de 10 000 cyclistes qui vont se relayer sur 23 000 km et 3 continents ! .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr

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English : Ciné-débat Ensemble

L’événement Ciné-débat Ensemble Hendaye a été mis à jour le 2026-06-26 par Hendaye Tourisme & Commerce