Ciné-débat Entre2Vives Caméo commanderie Nancy

Dans le cadre du festival l’Entre 2 Vives, Je suis Féministe ! vous propose de voir le film-documentaire Riposte Féministe de Marie Perennès et Simon Depardon, ainsi que le documentaire On marche si vite de Luka Merlet, suivis d’un débat sur “l’occupation de l’espace public par les femmes .

Deux projections documentaires suivies d’un débat autour de la thématique d’occupation de l’espace public et les femmes, en regard de la fresque située rue Chalnot “Safe space” réalisée par Rouge Hartley.

Riposte Féministe De Marie Perennès et Simon Depardon “Elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides.”

On marche si vite de Luka Merlet performance réunissant 12 participantes guidées par la chorégraphe Aurélie Gandit au cours de laquelle le groupe a fait corps, où les corps se sont mis en mouvement, avec l’expérience réelle de la joie, de la sororité et de l’empouvoirement.

À partir de 10 ans.

Sur réservation en ligne.

Evènement organisé dans le cadre du festival Entre2Vives.

En partenariat avec le cinéma CAMÉO Commanderie.

Programme complet du festival en ligne.Tout public

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 41 00

English :

As part of the Entre 2 Vives festival, Je suis Féministe ! invites you to watch the documentary film Riposte Féministe by Marie Perennès and Simon Depardon, and the documentary On marche si vite by Luka Merlet, followed by a debate on the occupation of public space by women .

Two documentary screenings followed by a debate on the theme of women?s occupation of public space, in conjunction with the Rue Chalnot mural ?Safe space? by Rouge Hartley.

Riposte Féministe by Marie Perennès and Simon Depardon Thousands of young women are denouncing the sexist violence, street harassment and remarks they suffer on a daily basis. At night, armed with white sheets and black paint, they stick messages of support for victims and slogans against feminicide…

On marche si vite by Luka Merlet a performance by 12 participants, guided by choreographer Aurélie Gandit, in which the group became one, with bodies in motion, experiencing real joy, sisterhood and empathy.

Ages 10 and up.

Online booking required.

Event organized as part of the Entre2Vives festival.

In partnership with CAMÉO ? Commanderie cinema.

Full festival program online.

