Ciné Débat Cinés Palace Épinal

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, la Ville d’Épinal s’associe au festival international AlimenTERRE pour vous proposer un ciné-débat autour du film “On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain” (2025) réalisé par B. Delapierre et S. Rolland.

Ce documentaire de 1h30 va vous emmener à la découverte de nombreuses initiatives inspirantes : de la restauration collective à la distribution locale, en passant par la pêche durable et l’agriculture biologique.

Après la projection, quatre intervenants viendront faire le point sur les actions menées à Épinal et dans les environs :

– Amandine Durpoix, ingénieure d’étude à l’INRAÉ Mirecourt

– Louise Genini-Perrin, cheffe de service du PETR Pays d’Épinal Cœur des Vosges

– Maxime Pierrel, éleveur bio de la Bergerie La Courte Botte

– Julie Scherrer, responsable du projet alimentaire de la ville d’Épinal

L’échange sera animé par Clément Thiriau, directeur adjoint de la communication d’Épinal.Tout public

English :

As part of its Projet Alimentaire Territorial (Territorial Food Project), the town of Épinal is joining forces with the international AlimenTERRE festival to host a film-debate on the film ?On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain? (2025) directed by B. Delapierre and S. Rolland. Rolland.

This 1h30 documentary will take you on a journey of discovery of many inspiring initiatives: from collective catering to local distribution, via sustainable fishing and organic farming.

After the screening, four guest speakers will report on initiatives in Épinal and the surrounding area:

? Amandine Durpoix, research engineer at INRAÉ Mirecourt

? Louise Genini-Perrin, Head of Department, PETR Pays d?Épinal C?ur des Vosges

? Maxime Pierrel, organic breeder at Bergerie La Courte Botte

? Julie Scherrer, food project manager for the town of Épinal ?

The discussion will be moderated by Clément Thiriau, Épinal?s deputy director of communications.

German :

Im Rahmen ihres Projekts Projet Alimentaire Territorial (Territoriales Ernährungsprojekt) lädt die Stadt Épinal gemeinsam mit dem internationalen Festival AlimenTERRE zu einer Filmdebatte über den Film On mange quoi? Ideen für eine bessere Ernährung von morgen? (2025) von B. Delapierre und S.

Der eineinhalbstündige Dokumentarfilm nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu vielen inspirierenden Initiativen: von der Gemeinschaftsverpflegung über den lokalen Vertrieb bis hin zu nachhaltiger Fischerei und biologischer Landwirtschaft.

Nach der Vorführung werden vier Redner über die in Épinal und Umgebung durchgeführten Aktionen berichten:

? Amandine Durpoix, Studieningenieurin am INRAÉ Mirecourt

? Louise Genini-Perrin, Abteilungsleiterin des PETR Pays d’Épinal C?ur des Vosges?

? Maxime Pierrel, Bio-Züchter der Bergerie La Courte Botte ?

? Julie Scherrer, Leiterin des Ernährungsprojekts der Stadt Épinal

Der Austausch wird von Clément Thiriau, dem stellvertretenden Leiter der Kommunikationsabteilung von Épinal, moderiert.

Italiano :

Nell’ambito del Progetto Territoriale Alimentazione, la città di Épinal si unisce al festival internazionale AlimenTERRE per ospitare un dibattito cinematografico sul film On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain? (2025) diretto da B. Delapierre e S. Rolland.

Il documentario, della durata di un’ora, vi porterà alla scoperta di una serie di iniziative stimolanti, dalla ristorazione collettiva alla distribuzione locale, dalla pesca sostenibile all’agricoltura biologica.

Dopo la proiezione, quattro relatori aggiorneranno sulle azioni intraprese a Épinal e dintorni:

? Amandine Durpoix, ingegnere ricercatore presso INRAÉ Mirecourt

? Louise Genini-Perrin, capo dipartimento del PETR Pays d’Épinal C’ur des Vosges

? Maxime Pierrel, allevatore biologico presso la fattoria La Courte Botte

? Julie Scherrer, responsabile del progetto alimentare della città di Épinal

Il dibattito sarà moderato da Clément Thiriau, vicedirettore della comunicazione di Épinal.

Espanol :

En el marco de su Proyecto Alimentario Territorial, la ciudad de Épinal se asocia al festival internacional AlimenTERRE para organizar un cine-debate sobre la película On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain? (2025) dirigida por B. Delapierre y S. Rolland.

Este documental, de una hora y media de duración, le llevará a descubrir un sinfín de iniciativas inspiradoras, desde la restauración colectiva a la distribución local, pasando por la pesca sostenible y la agricultura ecológica.

Tras la proyección, cuatro ponentes informarán sobre las acciones emprendidas en Épinal y sus alrededores:

? Amandine Durpoix, ingeniera de investigación en el INRAÉ de Mirecourt

? Louise Genini-Perrin, Jefa de Departamento en PETR Pays d’Épinal Cœur des Vosges

? Maxime Pierrel, ganadero ecológico de la granja La Courte Botte

? Julie Scherrer, responsable del proyecto alimentario de la ciudad de Épinal

El debate estará moderado por Clément Thiriau, Director Adjunto de Comunicación de Épinal.

