À travers la projection du film Eredità, cette rencontre invite proches aidants, bénévoles et professionnels à réfléchir collectivement aux enjeux de la santé mentale chez les personnes âgées isolées.

Le débat qui suivra permettra d’identifier les leviers d’action pour mieux accompagner les séniors, favoriser leur bien-être psychique et faire vivre un lien médico-social durable et humain.

Un temps fort pour croiser les regards et renforcer les solidarités locales.

Le Conseil Local de Santé Mentale des 19e et 20e arrondissements propose un ciné-débat autour du documentaire Eredità, pour échanger sur la santé mentale des séniors isolés et renforcer les liens médico-sociaux.

Le lundi 06 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Pour les proches aidants, les bénévoles et les professionnels

Public adultes.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75017 Paris

