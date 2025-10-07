Ciné-débat Eredità Thionville

Ciné-débat Eredità Thionville mardi 7 octobre 2025.

Ciné-débat Eredità

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : Mardi 2025-10-07 20:00:00

Début : Mardi Mardi 2025-10-07 20:00:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre de La Semaine de la Santé Mentale, projection du documentaire Eredità (61 minutes-2023, Clé d’Argent du Festival Psy de Lorquin en 2024 ), en présence du réalisateur Jean-Luc Cesco.

« Dans Eredità (mot signifiant Héritage en italien), j’ai voulu raconter la relation singulière qui nous a réuni, ma voisine Muguette et moi, et s’est prolongée lors d’épisodes charnières de nos vies, sa maladie et le deuil de mon père. »Tout public

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

English :

As part of La Semaine de la Santé Mentale, screening of the documentary Eredità (61 minutes-2023, Clé d’Argent du Festival Psy de Lorquin en 2024 ), in the presence of director Jean-Luc Cesco.

« In Eredità (a word meaning Inheritance in Italian), I wanted to tell the story of the singular relationship that brought us together, my neighbor Muguette and I, and continued during pivotal episodes in our lives, her illness and my father?s bereavement. »

German :

Im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit wird der Dokumentarfilm Eredità (61 Minuten-2023, Clé d’Argent du Festival Psy de Lorquin 2024) in Anwesenheit des Regisseurs Jean-Luc Cesco gezeigt.

« In Eredità (das Wort bedeutet Erbschaft auf Italienisch) wollte ich die einzigartige Beziehung erzählen, die meine Nachbarin Muguette und mich zusammengeführt hat und die sich in den Wendepunkten unseres Lebens, ihrer Krankheit und der Trauer um meinen Vater, fortgesetzt hat. »

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Salute Mentale, proiezione del documentario Eredità (61 minuti-2023, Clé d’Argent al Festival Psy de Lorquin nel 2024), alla presenza del regista Jean-Luc Cesco.

« In Eredità ho voluto raccontare la storia del rapporto unico che ha unito me e la mia vicina di casa Muguette e che è proseguito attraverso i punti di svolta delle nostre vite: la sua malattia e il lutto di mio padre »

Espanol :

En el marco de la Semana de la Salud Mental, proyección del documental Eredità (61 minutos-2023, Clé d’Argent en el Festival Psy de Lorquin en 2024), en presencia del director Jean-Luc Cesco.

« En Eredità (Herencia en italiano), he querido contar la historia de la relación única que nos unió a mi vecina Muguette y a mí, y que continuó a través de los momentos cruciales de nuestras vidas: su enfermedad y el duelo de mi padre »

