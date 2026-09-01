Ciné Débat – Et si la Mort…? Cinéma CGR Moulins Moulins
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Ciné Débat – Et si la Mort…?
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 03:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Soirée spéciale Ciné Débat autour de deux documentaires en présence de la réalisatrice Valérie Seguin et une médium, Catherine Maitre
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
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English :
Special Movie Night: A discussion of two documentaries featuring director Valérie Seguin and a medium, Catherine Maitre
L’événement Ciné Débat – Et si la Mort…? Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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