Ciné Débat – Et si la Mort…? Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Ciné Débat – Et si la Mort…?

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 03:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Soirée spéciale Ciné Débat autour de deux documentaires en présence de la réalisatrice Valérie Seguin et une médium, Catherine Maitre

.

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special Movie Night: A discussion of two documentaries featuring director Valérie Seguin and a medium, Catherine Maitre

L’événement Ciné Débat – Et si la Mort…? Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région