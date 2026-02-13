Ciné-débat : « Et si on levait les yeux? », Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Ciné-débat : « Et si on levait les yeux? » Mardi 17 février, 15h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Gratuit sans inscription

Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

« Et si on levait les yeux ? » est une expérience unique menée par un instituteur réalisateur et sa classe de CM2. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec ses élèves, leurs parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société, avant de les emmener pour 10 jours de déconnexion en pleine nature.

Ce documentaire de 52 minutes plonge le spectateur dans une réalité immersive où il est question du sens. Il traite des dangers de la surexposition des enfants aux écrans. Il n’élude pas la responsabilité des uns et des autres, comme les parents.

C’est aussi un film où l’on tutoie le bonheur, l’envie de vivre ensemble et où l’on respire. C’est un enjeu de santé publique et démocratique qui est abordé d’une manière originale, poignante et vraie.

A l’issue de la projection, le débat sera animé par Matthieu Pelard

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Loire-Atlantique

Projection du documentaire « Et si on levait les yeux ? » suivi d’un débat et d’un gouter ecrans