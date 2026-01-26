Ciné-débat être avec les abeilles Hirtzfelden

Ciné-débat être avec les abeilles

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Germaine est sans doute la dernière à connaître et à utiliser des remèdes, dont les connaissances étaient transmises oralement de génération en génération. Le réalisateur a filmé durant 12 années le parcours de cette grand-mère déterminée et charismatique. Débat à l’issue de la projection.

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant, qui transformera le regard des spectateurs sur cet insecte et

le monde vivant. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager. Film suivi d’une table ronde. .

Germaine is probably the last one to know and use remedies, the knowledge of which was transmitted orally from generation to generation. The director filmed the journey of this determined and charismatic grandmother over 12 years. Debate after the screening.

