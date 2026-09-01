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Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant » Sainte-Savine

mercredi 30 septembre 2026 · Sainte-Savine

Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant » Sainte-Savine

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
L'Art Déco
Ville
10300 Sainte-Savine
Département
Aube
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Sainte-Savine

Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant »

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

À travers cette projection, partez à la rencontre d’une autre manière de penser notre lien au vivant, à la nature et au monde qui nous entoure.

La séance sera suivie d’un temps d’échange autour des thématiques abordées dans le film.

Sur inscription uniquement.   .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 6 08 06 45 56  lesruchersdelaconscience@gmail.com

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English :

L’événement Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant » Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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