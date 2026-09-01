Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant » Sainte-Savine
mercredi 30 septembre 2026 · Sainte-Savine
Informations pratiques
Sainte-Savine
Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant »
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
À travers cette projection, partez à la rencontre d’une autre manière de penser notre lien au vivant, à la nature et au monde qui nous entoure.
La séance sera suivie d’un temps d’échange autour des thématiques abordées dans le film.
Sur inscription uniquement. .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 6 08 06 45 56 lesruchersdelaconscience@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant » Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Sainte-Savine (Aube)
- Amusez-vous dans le bus des sapeurs-pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Découvrez les engins des pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Venez apprendre à sauver des vies, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Celles qui brassaient le monde, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine 19 septembre 2026
- Découvrez un lieu dédié à la science, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine 19 septembre 2026