Informations pratiques

Sainte-Savine

Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant »

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

À travers cette projection, partez à la rencontre d’une autre manière de penser notre lien au vivant, à la nature et au monde qui nous entoure.



La séance sera suivie d’un temps d’échange autour des thématiques abordées dans le film.



Sur inscription uniquement. .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 6 08 06 45 56 lesruchersdelaconscience@gmail.com

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English :

L’événement Ciné-débat « Etugen – Reconnecter le Vivant » Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne