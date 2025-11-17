CINÉ DÉBAT F FOR FAKE Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon
CINÉ DÉBAT F FOR FAKE Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon lundi 17 novembre 2025.
CINÉ DÉBAT F FOR FAKE
Rue Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 20:30:00
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Venez (re)dévouvrie le documentaire d’Orson Wells sur le délicieux mensonge de l’oeuvre d’art en séance présentée par Bruno Jannin de Cinévallée.
Réservation en ligne ou billetterie sur place. 7 .
Rue Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52
English :
Come and (re)discover Orson Wells’ documentary on the delicious lie of the work of art in a screening presented by Bruno Jannin of Cinévallée.
German :
Entdecken Sie Orson Wells’ Dokumentarfilm über die köstliche Lüge des Kunstwerks in einer von Bruno Jannin von Cinévallée moderierten Sitzung.
Italiano :
Venite a (ri)scoprire il documentario di Orson Wells sulla deliziosa menzogna dell’opera d’arte in una proiezione presentata da Bruno Jannin di Cinévallée.
Espanol :
Venga a (re)descubrir el documental de Orson Wells sobre la deliciosa mentira de la obra de arte en una proyección presentada por Bruno Jannin, de Cinévallée.
L’événement CINÉ DÉBAT F FOR FAKE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE